Esodo da bollino nero: 12 chilometri di coda a Ceprano. Incidente sull’A1, tra Anagni e Colleferro in direzione Napoli

Maxi incidente alle 7 di sabato mattina sulla A1 in direzione Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro, all’altezza del chilometro 594 che ha coinvolto 7 autovetture. Circa un’ora dopo Aspi ha fatto sapere che i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza sono stati risolti e che il flusso di traffico – previsto da bollino nero per l’esodo di Ferragosto con il lungo ponte – scorre con code a tratti su tutte e tre le corsie in direzione Napoli.

L’esodo di Ferragosto Ma per chi si è messo in viaggio verso le località balneari del sud, ci sono ancora disagi per la trafficata circolazione dei mezzi sempre sull’autostrada A1 in direzione del capoluogo campano. Dalle 9.30 circa di sabato, nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano si registrano 12 chilometri di coda per traffico congestionato. Agli utenti diretti verso Napoli Autostrade consiglia di uscire a Frosinone percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 alla stazione di Pontecorvo. In precedenza un incidente tra tra Anagni e Colleferro, sempre sull’A1 ma all’altezza del km 594, aveva visto il coinvolgimento di sette autovetture. Sette auto si scontrano in autostrada

A dare notizia del maxi scontro è stata Autostrade per l’Italia con una nota nella quale specifica che sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia Stradale e il personale della direzione 5 Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Subito dopo l’incidente il traffico è stato ristretto su due corsie e si sono formati 8 chilometri di coda in direzione di Napoli. Agli utenti diretti verso Napoli Aspi consigliava di uscire a San Cesareo sulla diramazione di Roma sud, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 alla stazione di Anagni.













