Marano, furto nella notte in pieno centro. Famiglia in vacanza in Calabria, una donna lancia l’allarme ma i “topi” d’appartamento scappano

Furto in casa in pieno centro, al corso Europa, nella notte tra il 10 e l’11 agosto. Famiglia in vacanza e ladri all’assalto dell’abitazione. Sono le 4 del mattino e qualcuno, una familiare di una delle vittime, viene svegliata nel sonno da alcuni insoliti rumori. Capisce che qualcuno si è intrufolato nella casa della sorella. Contatta i carabinieri, che arrivano dopo un po’, ma i ladri sono già scappati. Stanze a soqquadro e famiglia in vacanza, in Calabria, e ora di ritorno per la conta dei danni.













