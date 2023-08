Andrea Sannino, La Maschera, Vincenzo Comunale completano il progetto “Ercolano = Legalità + Turismo”

Volge al termine il progetto “Ercolano=Legalità+Turismo” fi nanziato da Città Metropolitana di Napoli e voluto dal Sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto e dall’Assessore al Turismo Anna Giuliano.

E=L+T è un progetto artistico e culturale messo in atto per fronteggiare l’illegalità e lanciare messaggi positivi guardando alle tradizioni del territorio.

Piazza Pugliano ad ingresso libero. L'inizio degli spettacoli è previsto dalle ore 21. Nei giorni dei solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta in Cielo il Comune di Ercolano è lieto di presentare tre serate di musica e comicità.

Sabato 12 e domenica 13 agosto ci saranno i primi due appuntamenti dal vivo del progetto "Ercolano = Legalità + Turismo"; ad esibirsi in concerto saranno prima La Maschera, anticipati dallo spettacolo comico di Vincenzo Comunale, e poi Andrea Sannino. L'autore di hit nazionali come "Abbracciame" e "Un giorno eccezionale" (già sigla tv di Domenica In condotta da Mara Venier) torna ad esibirsi dopo alcuni anni di assenza nella sua città natale. Lunedì 14 agosto invece continueranno i festeggiamenti con il concerto di Tony Tammaro e lo spettacolo e i fuochi pirotecnici saranno in onore di Maria SS. Assunta in Cielo è finanziato dal Comune di Ercolano. "Tre serate di eventi, festa e musica ad Ercolano. Momenti da vivere tutti insieme, per ritrovarsi, per alimentare il nostro senso di comunità e di devozione nei confronti della Madonna di Pugliano. Anche quest'anno la piazza antistante la Basilica sarà la location degli eventi civili in onore della nostra Patrona. Tre momenti musicali che rappresentano una ulteriore straordinaria occasione per vivere la nostra città" – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci.

La tre giorni verrà inaugurata sabato 12 agosto da Vincenzo Comunale astro nascente della comicità italiana. Comunale è diventato il nuovo riferimento nazionale della comicità partenopea che prende spunto dal genere americano "stand up comedy" dove le battute risultano più irriverenti, innovative e originali tralasciando i cliché della risata in dialetto e generata dal tormentone. Autore per altri comici, come Peppe Iodice, è ospite nelle trasmissioni tv nazionali come Le Iene in onda su Italia1 oppure come ospite fisso di "Zelig", condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Napoletano classe '96, Comunale ha vinto diversi premi nazionali come il "Premio Massimo Troisi" e il "Premio Charlot" ed ha partecipato a diversi programmi televisivi come "Battute?" (Rai 2) e vari format sul canale Comedy Central. Col suo ultimo spettacolo di stand up comedy ha calcato i palchi delle principali città italiane esibendosi anche a Parigi e Londra. Un suo speciale comico è disponibile su "Amazon Prime Video" (all'interno della serie "Italian Stand up") e su "RaiPlay".

Dopo lo show di Comunale saliranno sul palco di Piazza Pugliano i paladini della musica neo-folk partenopea. Forti dei loro continui sold out durante le tappe invernali ed estive la band La Maschera si esibirà ad Ercolano per la prima volta. Il gruppo capitanato dal carismatico Roberto Colella negli ultimi anni si è affermato nel circuito nazionale come il più originale e innovativo per la rinascita della musica tradizionale. Le loro canzoni si rivolgono ai più giovani e i testi parlano di riscatto sociale e sentimentale, un invito ad alzare lo sguardo e farsi avanti. Storie vere, dove l'urlo di chi non ha voce diventa grido di battaglia.

Domenica 13 agosto il grande appuntamento si concretizzerà con l’atteso concentro di Andrea Sannino. Dopo alcuni anni di assenza torna dal vivo nella sua città natale il “ragazzo di vico Santa Rosa” e lo farà cantando i suoi più grandi successi che lo hanno resto famoso in tutta Italia. Non mancheranno anche le canzoni più recenti estratte dal nuovo album “Mosaico”, un progetto discografico formato da 20 brani e diviso in due parti, la prima uscita avvenuta ad aprile, mentre la seconda è prevista per novembre. Un disco, fatto di ricordi, viaggi, amore, storie di vita e momenti poetici. Prodotto dallo stesso Andrea Sannino e Mauro Spenillo, che ha curato anche gli arrangiamenti, il disco si avvale del contributo di artisti come Mario Biondi, Franco Ricciardi, Gigi Finizio, Clementino. “L’esperienza, la strada, la musica, la famiglia, il pubblico, ognuno di questi è un racconto al quale non posso associare un genere o un colore unico, poiché tutti fanno ugualmente parte di me. Ognuno di noi è un mosaico di emozioni” ha dichiarato “Mr. Abbracciame”. Il concerto di Sannino si preannuncia come un atto d’amore che il nostro rivolge alla sua Ercolano luogo che lo ha formato e fatto capire quale strada artistica intraprendere. L’affetto per la sua terra non è mai scemato visto che l’artista frequenta ancora Ercolano e collabora con tantissime associazioni del territorio tra cui “Quelli di Piazza del Plebiscino” da sempre attivi a sostegno di politiche culturali e sociali per la città. L’evento si terrà in occasione dei festeggiamenti della Madonna di Pugliano.