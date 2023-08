VOLI SU NAPOLI NORD, GESAC PROROGA FINO AD OTTOBRE. IL SILENZIO DEI SINDACI E DEI CONSIGLIERI

59 Visite

Nel silenzio dei sindaci e degli amministratori locali (solo ieri qualche consigliere regionale ha accennato qualche timida polemica nei confronti di Gesac) è stata prorogata, fino a ottobre, la sperimentazione relativa al passaggio degli aerei sulle aree a nord di Napoli, con particolare riferimento ad alcuni quartieri napoletani e ai comuni di Marano e Mugnano. Il sindaco di Marano, Matteo Morra, aveva promesso che si sarebbe fatto carico delle lagnanze dei cittadini. Ad oggi, eccezion fatta per una nota stampa, non si è visto un bel nulla. Il passaggio degli aerei, in modo pressoché continuativo durante la giornata, è stato evidenziato dal nostro giornale (unico in quel momento), fin dallo scorso aprile. Alcuni comitati, tra cuoi Cieli liberi e No fly zone, hanno portato la questione nelle sedi istituzionali deputate, ma a quei tavoli non si è mai seduta Gesac, che fa il bello e il cattivo tempo per l’aeroporto di Capodichino. Di mobilitazione di massa, per ora, non se ne parla: i consiglieri, anche quelli di minoranza, non si interessano alla questione e anche la maggioranza dei cittadini sembra fregarsene.

Segue nota di Cieli liberi per Marano.

Oggi (ieri, ndr) botta e risposta tra il Sindaco di Napoli e la Gesac, note stampa di qualche consigliere regionale di maggioranza per evidenziare che sono dalla parte dei cittadini a tutela della salute, inquinamento ambientale e acustico prodotto dal caos degli aerei nei cieli di Napoli e comuni limitrofi.

ACCADE che, come temevamo, la sperimentazione che sarebbe dovuta terminare in questi giorni viene prorogata fino ad ottobre, Vergogna! Tutto questo interesse nella giornata di oggi dei rappresentanti istituzionali era per distrarre i cittadini dalla decisione di prorogare le rotte sperimentali. Offesa alla nostra intelligenza. Distrazione di massa.. Svegliatevi!!!

Gemma Infantocci-Cieli liberi per Marano.













