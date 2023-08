Trasporti, Nappi (Lega): Galleria Grottaminarda conferma massima attenzione Governo per aree interne

54 Visite

“Nessun clamore, silenzio e lavoro. Sotto questo segno si compie, giorno dopo giorno, il cambio di passo decisivo che il ministro Matteo Salvini ha imposto sul versante dei trasporti. L’inizio dello scavo della Galleria di Grottaminarda sulla nuova linea di Alta velocità Napoli-Bari è un altro passo importante per il potenziamento dei collegamenti non solo per la Campania e il Mezzogiorno, ma per l’intera Penisola. E rappresenta l’ennesima conferma dell’attenzione massima e dell’impegno da parte del Governo nazionale, nel ‘rivitalizzare’ e rendere ‘centrali’ le aree interne del Paese. Alle parole, ai cantieri eterni, alle opere che non partono, a cui per anni ci ha abituato la sinistra dell’immobilismo e degli sprechi, il centrodestra risponde con i fatti. Avanti così”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













