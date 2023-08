97 Visite

recisazione

Ad integrazione del comunicato precedente, si precisa che la soglia ISEE per la concessione di borse di studio universitarie passa da € 22.700 per l’anno accademico 2022/2023 a € 25.500 per l’anno accademico 2023/2024.

Gli importi della borsa vengono adeguati all’incremento ISTAT.













