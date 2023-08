Caos voli sui cieli della zona collinare e Napoli nord. Ma per Gesac è tutto ok, il problema per loro non esiste

La Gesac replica alle preoccupazioni espresse dal sindaco di Napoli sull’impatto dell’aeroporto di Capodichino in termini di inquinamento acustico: “Desta sconcerto e preoccupazione l’affermazione secondo cui ‘è indubbio che l’aumento del traffico aereo registratosi negli ultimi anni contribuisca alla produzione di rilevanti emissioni sonore e di un livello notevole di inquinamento acustico costituenti un pericolo ed una minaccia per la salute e la tranquillità non solo della popolazione residente nei pressi dello scalo, ma anche degli abitanti nei quartieri rientranti nei corridoi di atterraggio e decollo’.