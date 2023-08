Amministrative Villaricca: Molino ufficializza il suo simbolo, il centro sinistra vicino allo sgretolamento, intese possibili a destra

151 Visite

Tutto pronto a Villaricca per le prossime amministrative dove si rinnoveranno nuovamente gli organi di governo cittadino. Dopo 18 mesi di commissariamento per mafia torna la politica. Il Prefetto Rosalba Scialla, che in questi mesi ha fatto molto bene, lascerà la sede del Palazzo Baronale il prossimo mese di ottobre. Intanto già si scaldano i motori e il gruppo di De Luca sembra essere pronto a farsi spazio. A guidare la coalizione, salvo sorprese, sarà Mario Molino, Deluchiano della prima ora, ex assessore di Villaricca nonché uomo di fiducia del Consigliere Regionale di Campania Libera Giovanni Porcelli, che sarebbe pronto con a presentarsi come candidato sindaco sostenuto da tre liste civiche. La prima, il cui logo è apparso sui social, dovrebbe chiamarsi “per Villaricca con Mario Molino”.

Molino è impegnato da svariati anni in politica, è il genero del blogger di Calvizzano Domenico Rosiello, ed è stato uno dei primi a credere nella discesa in campo dell’ex sindaco di Salerno, alla guida della regione Campania. Ha ricoperto diversi incarichi politici e ora è attualmente impegnato come staffista di Manfredi in Città Metropolitana, per il sistema di mobilità.

Godrà dell’appoggio anche dell’ex consigliere comunale di Marano Luigi Carandente. Intanto a Villaricca sono ore calde sia nel centro destra che nel centro sinistra. L’ex deputato campano Lello Topo, proverà a tirare acqua al proprio “mulino” e cercherà di piazzare il candidato di suo riferimento, scalzando il fedelissimo di Porcelli. Negli ambienti dem girano anche altri nomi quali quelli di Bruno Cantone, fratello del magistrato Raffaele, e di Tommaso Di Nardo, esperto di economia.

Nel centrodestra invece circolano i nomi di Franco Gaudieri, ex sindaco di Villaricca, Luigi Sarracino e Tobia Tirozzi. M5s, invece, ancora in alto mare.

Villaricca così come Marano è un comune reduce da uno scioglimento per infiltrazioni camorristiche. Negli ultimi mesi la procura di Napoli Nord ha inferto un colpo fatale al Clan Ferrara – Cacciapuoti con diversi arresti e sequestri delle principali attività commerciali da loro gestite. Il sodalizio criminale è da sempre egemone a Villaricca e dintorni. Chi guiderà l’ente avrà una bella gatta da pelare.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS