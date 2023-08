Acerra, 43 enne finisce in ospedale dopo una colluttazione: indagano i Carabinieri

76 Visite

Questa notte i carabinieri della stazione di Casoria sono intervenuti al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra per un uomo ferito. Si tratta di un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine, colpito alla testa da uno sconosciuto in Via Pietro Nenni. Sul posto i militari hanno trovato evidenti tracce di sangue sull’asfalto, senza rinvenire alcuna arma. Non si esclude che sia stato colpito con una bottiglia di vetro. L’uomo è in stato confusionario. Indagini in corso per chiarire dinamica













