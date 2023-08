AEREI SU NAPOLI NORD, POCHI GIORNI RESTANO PER SOTTRARCI AL SOPRUSO DI UNA GRAVE CONDANNA A VITA S

193 Visite

Se fossi un investigatore serio che mi interessassi di Pubblica Amministrazione, andrei sempre a concentrarmi sull’attività del sindaco e della giunta nel periodo luglio-agosto. Ma non solo per i vertici di un Comune, ma anche per quelli di tutti gli altri enti pubblici e per società come Gesac e similia. Da tempo immemorabile in questo periodo si decidono quasi sempre le peggiori cose, approfittando del fatto che i cittadini sono in ferie, o con la mente o di fatto. Così, quando tutti tornano alla vita normale, il pacco illegittimo è bello e confezionato. Sta capitando per la questione sorvoli aerei sulle nostre teste. La sperimentazione, per quello che ne so, termina il 30 agosto. Dopo tale data, la nostra “servitù di rotta di aerei in decollo” sarebbe per sempre. Immaginate cosa vuol dire? Innanzitutto mi piacerebbe sapere cosa c’è da sperimentare? Forse la tolleranza dei maranesi a questo grave inquinamento acustico e dell’aria che respiriamo? Allora, visto che né il sindaco né i cittadini sembrano non interessarsi più di tanto (infatti non vedo che si muove una foglia) ci stiamo condannando ad abitare in una città invivibile, prima per la megadiscarica, ora con i sorvoli di aerei in decollo, quindi con i motori spinti al massimo. Sapete cosa significa questo? Un fracasso assordante quasi continuo, dalle 6 del mattino fino a tarda sera, spesso ogni pochi minuti, uno dopo l’altro. E poi mi hanno assicurato che ogni aereo che ci passa sulla testa, produce inquinamento pari a mille auto diesel in attraversamento, nello stesso momento, della nostra città. A parte l’aumento consequenziale di disturbi nervosi da prolungato stress acustico, forse non considerate l’aumento esponenziale di tumori, principalmente ai polmoni. E le coltivazioni dei prodotti ortofrutticoli della nostra zona saranno poi commestibili? Per voi questo è poca roba, tanto che ora dormite sonni tranquilli? O siete degli ignoranti incoscienti e autolesionisti. Ricordate che anche le vostre proprietà immobiliari, dopo che avrete subito questa pazzesca “servitù”, avranno valutazioni bassissime. Chi credete che venga a comprare casa in una città con una megadiscarica che chi sa cosa nasconde sotto i suoi cumuli (tanto chi volete che sia andato o vada a controllare), e con un sorvolo continuo di aerei a bassa quota e con motori al massimo?

