Casoria. Ennesima scure del Tribunale sul Comune: l’ente di piazza Cirillo condannato a risarcire circa tre milioni di euro inclusi interessi al consorzio cimiteriale tra i comuni di Arzano, Casoria e Casavatore per canoni non versati

Un’altra batosta giudiziaria–contabile quella sentenziata dal Giudice del Tribunale di Napoli Nord dopo il ricorso proposto dal comune di Casoria alla citazione (ex art. 702 bis c.p.c.) predisposta per conto del consorzio cimiteriale e che comunque peserà sulla ricandidatura di Raffaele Bene a sindaco di Casoria. Una posizione di morosità che aveva registrato una disparità tra i comuni consociati a cui ha messo la parola fine il giudice Arminio Salvatore Rabuano con la sentenza di condanna. Nell’atto di citazione voluto dell’amministrazione consortile composta dai consiglieri, dal direttore e dal Presidente, i ricorrenti evidenziavano che il Comune di Casoria sarebbe stato moroso nei confronti del consorzio per quote annuali non corrisposte, per un ammontare complessivo di svariati milioni di euro al quale dovevano sommarsi gli ulteriori importi aggiuntivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole more. Secondo l’ente cimiteriale, che aveva certificato la conclamata morosità del Comune di Casoria in merito agli obblighi derivanti dal mancato versamento delle quote, risultavano insoluti i canoni dal 2009 al 2019. Tali obblighi, come scritto nell’atto di citazione ( poi impugnato dal Comune di Casoria), trovavano la propria fonte nell’art. 6 dello Statuto consortile, approvato su base convenzionale, che prevede un meccanismo di determinazione delle quote annuali di partecipazione poste a carico di ciascuno dei tre Comuni. Dopo le arringhe degli avvocati, ieri l’altro il giudice ha così deciso: pronunciandosi nel giudizio rigettando ogni ulteriori domanda ed eccezione del comune di Casoria: ha accolto la domanda del Consorzio Cimiteriale tra i comuni di Arzano, Casavatore e Casoria e condannato il comune di Casoria a pagare in favore del Consorzio la somma di euro 3.286.327,59 a titolo di contribuzione ordinaria, euro 448.975,61 a titolo di sanzione oltre interessi legali dalla data di maturazione fino al soddisfo. Ha inoltre condannato il comune casoriano a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali in favore del Consorzio Cimiteriale la somma di euro 32.890,00 oltre spese generali Cassa; e a liquidare in favore del C.T.U. Michele Maria Falco la somma di euro 8.500,00 per onorario oltre cassa come per legge. Il giudizio diretto e la sentenza contro il Comune di Casoria sarebbe null’altro che l’epilogo dei numerosi tentativi di dirimere in via bonaria la controversia, non ultimo quello che fui esperito con diffida del Direttore generale del Consorzio, il 23 settembre del 2019. Ma il Comune di Casoria risulta soccombente anche in un altro procedimento imperniato dinanzi ai giudici sempre dal consorzio e sentenziato dal giudice Rita Nissim (impugnata anche questa dal Comune di Casoria) con la condanna al risarcimento al consorzio cimiteriale di ulteriori 1.699.679 milioni di euro oltre 419 mila euro di interessi. Insomma, la situazione si mette decisamente male per il comune che negli anni scorsi ha dovuto fare i conti con il dissesto finanziario. Ma a tenere banco anche le presunte incompatibilità dell’ex consigliere consortile Michele Bruno ( dimissionario) e del sindaco di Casavatore Luigi Maglione rispettivamente consigliere e membro dell’assemblea consortile. Infatti entrambi sono componenti della Arciconfraternite religiose che da decenni amministrano i beni cimiteriali e che tale ruolo ricoperto, avrebbe innescato diatribe sulle tariffe da applicare alle arciconfraternite ( citate in giudizio per danni erariali). Difatti a quanto trapela, i sindaci di Casoria e Casavatore punterebbero ad annullare le equiparazioni delle tariffe per le stesse entrando in conflitto con il comune di Arzano che ha scelto la linea della legalità respingendo ogni ipotesi di accordo in danno del consorzio e degli altri concessionari.

