Napoli, incendiata palma nel Parco Mascagna. Sit in di Europa Verde: “Subito lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del Parco e ripristino dell’impianto di videosorveglianza”

Nella notte di sabato alcuni ignoti hanno dato fuoco a una delle palme del Parco Mascagna, nella V Municipalità, in viale Pacio Bertini. L’atto piromane è stato facilitato dal fatto che le palme sono oramai secche mentre l’area verde resta ancora parzialmente chiusa in attesa dei lavori di riqualificazione. Sit in di Europa Verde che ha apposto all’esterno dei cancelli del Parco uno striscione con la scritta ‘Riapriamolo subito’. Avviata la petizione on line per chiedere il vincolo ambientale-paesaggistico dell’area verde.

“Ci auguriamo che questo atto scellerato non trovi irresponsabili emulatori che potrebbero attaccare gli altri alberi da filare, tutti in cattivo stato di salute. Siamo sempre più preoccupati dallo stato di degrado in cui versa il Parco Mascagna. Oltre a ribadire la necessità di attivare quanto prima l’impianto di videosorveglianza già esistente, chiediamo che finalmente si metta mano ai lavori nel parco, per eliminare il degrado e ricondurre il polmone verde alla normale fruibilità. Quest’area va difesa a denti stretti da vandali e teppisti di turno e tutelata come merita: abbiamo lanciato una petizione per chiedere il vincolo ambientale-paesaggistico dell’intera area verde e stiamo già registrando tante adesioni in pochissimo tempo. La priorità per noi è quella di restituire quanto prima ai cittadini un’area attrezzata dove portare a giocare i bambini e dove trascorrere qualche ora al riparo dal traffico autoveicolare”. Lo hanno dichiarato il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli e il consigliere di Europa Verde della V Municipalità Rino Nasti.













