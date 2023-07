Afragola: martedì incontro tra il Sindaco e il Prefetto per l’emergenza criminalità

26 Visite

Il Sindaco di Afragola, Antonio Pannone, è intervenuto sull’emergenza criminalità che la città sta attraversando nelle ultime ore. Il primo cittadino ha annunciato che martedì ci sarà un incontro con il Prefetto dove chiederà la convocazione del tavolo per la sicurezza e l’ordine pubblico.

I gravi fatti di cronaca degli ultimi giorni, a cominciare dalle odiose stese notturne nelle Salicelle, a giusta ragione turbano profondamente l’animo dei nostri concittadini.

Nei momenti critici bisogna saper reagire con lucidità e rigore, senza lasciare spazio a nessun paralizzante cedimento davanti a cosi insensate forme di sopraffazione perpetrate a danno della nostra comunità e particolarmente dei meno abbienti, in contesti che purtroppo da anni sono segnati da tante povertà umani e materiali. La riproposizione di determinate manifestazioni dei clan di camorra attivi sui nostri territori impongono una risposta adeguata, celere ed efficace. Occorre con urgenza creare le condizioni affinché sia disposto dalle competenti autorità un incremento del personale e dei mezzi a disposizione delle Forze dell’ordine.

Ho chiamato il Prefetto di Napoli, dott. Claudio Palomba, che ringrazio per la consueta disponibilità e che martedì prossimo, 1 agosto, alle ore 10, incontrerò in Prefettura. In considerazione della gravità degli ultimi casi di cronaca, ho avanzato la richiesta di una immediata convocazione di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il nostro vice Sindaco, On. Pina Castiello Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha già illustrato la preoccupante escalation in corso al ministro dell’Interno, dott. Matteo Piantedosi, con il quale a breve concorderà apposite iniziative.

Anche oggi ho trascorso la giornata rimanendo in costante contatto con Carabinieri e Polizia di Stato, che meritano il sostegno di tutti noi perché stanno compiendo con assoluta professionalità un attento lavoro investigativo, che -ne sono certo- produrrà risultati concreti. In un contesto di oggettiva difficoltà, l’Amministrazione comunale fa la sua parte, cercando di svolgere al meglio i suoi compiti, a cominciare da quelli affidati alla Polizia locale. La sicurezza è e sarà una priorità assoluta nell’azione di governo della Città: l’ho detto in campagna elettorale, lo ribadisco oggi, soprattutto alla luce di un dato confortante, vale a dire che dopo i disastri delle precedenti gestioni amministrative dai quali è scaturito il dissesto, stiamo finalmente portando avanti -senza trucchetti contabili- un processo di vero risanamento finanziario, che permetterà di fare nuove assunzioni e di disporre di risorse adeguate. Intanto, ci siamo adoperati per migliorare il sistema degli impianti comunali di videosorveglianza, che sono tra i più avanzati dell’area metropolitana di Napoli e dei quali andrà garantita una sempre più funzionale manutenzione.