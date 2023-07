“A rischio l’abbattimento delle Vele di Scampia”, il Governo taglia fondi al Pnrr

“È un passo indietro non solo per Scampia, ma per tutto il Paese, in particolar modo per tutto il nostro mezzogiorno che si trova in condizioni precarie e questi fondi erano una vera e propria boccata d’aria per fare ripartire una delle zone economiche più depresse d’Europa, ma questo governo ha deciso di toglierci anche questa. L’intenzione di proporre una nuova bozza a Bruxelles del Pnrr che cambia 144 obiettivi su 349, non è una decisione politica, è un vero e proprio attacco frontale a tutti noi cittadini. Non possiamo restare a guardare la deriva del nostro Paese guidata da questa destra che non perde occasione per colpire gli ultimi. Saremo pronti a fare rete come sempre con le altre realtà associative per una mobilitazione in città, ma che trovi il suo ultimo destino a Roma”, conclude il Coordinamento.