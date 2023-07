Napoli, dossier di Europa Verde su scooter selvaggio. Borrelli (AVS): “Neonati in moto e centauri acrobati che vogliono affermare possesso del territorio. Chiesto tavolo tecnico in Prefettura per intervento drastico”

16 Visite

“A Napoli è consentito l’utilizzo fuorilegge dello scooter. Ne sono la testimonianza le decine e decine di segnalazioni che ci giungono da cittadini esterrefatti e che abbiamo raccolto in un dossier che invieremo al Prefetto. Se arrivano tante segnalazioni vuol dire che nessuno controlla. Serve un intervento drastico da parte delle forze dell’ordine per combattere una consuetudine pericolosissima. Dai video si osserva che con disinvoltura, ignorando regole e buonsenso si circola in tre e più senza casco in sella allo scooter e per di più con neonati a bordo. Addirittura lungo la superstrada che da corso Malta porta a Ponticelli dove una coppia con a bordo un bimbo sorpassa nella corsia di emergenza. Non è raro trovare intere famiglie in giro sugli scooter, è inaccettabile. In un altro video tre ragazzini senza casco percorrono avanti e indietro una piazza che è isola pedonale, non si verifica in nessuna altra città europea. A via Francesco Pinto, in zona Arenaccia, tutte le sere decine di giovani scorrazzano in sella agli scooter senza casco nonostante le chiamate alla polizia a municipale. E che dire delle bravate postate sui social da motociclisti acrobati che si esibiscono in spericolatezze varie senza casco in piedi sulla moto lanciata a tutta velocità, ancora, in cinque sullo scooter che cantano a squarciagola fieri dell’impresa. Video postati per affermare un presunto possesso del territorio. Si aspetta la tragedia per intervenire? Aspettiamo che muoiano degli innocenti? O per meglio dire le tragedie recenti non ci hanno insegnato nulla? Bisogna porre un freno, irresponsabilità e follia adolescenziale possono avere un costo molto caro”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra che presenterà il dossier in Prefettura chiedendo un tavolo tecnico per affrontare questa emergenza.













