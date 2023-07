Ischia, alcol a minori di 16 anni, denunciato titolare di un bar del Porto

104 Visite

Servizio a largo raggio sull’isola di Ischia per i carabinieri della locale compagnia impegnati nel monitoraggio dei flussi turistici in arrivo e in partenza nei porti commerciali. Durante le operazioni i militari hanno denunciato per i reati di somministrazione di bevande alcoliche a minori e occupazione abusiva di spazio demaniale il titolare di un locale in via Porto perché sorpreso a vendere alcolici a ragazzi che non avevano neanche 16 anni. L’imprenditore, inoltre, aveva occupato uno spazio del demanio marittimo nella zona portuale ulteriore rispetto alle concessioni che aveva già ottenuto. I carabinieri hanno poi denunciato un altro commerciante che aveva occupato abusivamente lo spazio demaniale a via Porto, anche lui aveva «allargato» il proprio spazio già concesso.













