Caivano, smantellata una nuova piazza di spaccio: tre arresti

Blitz antidroga a Caivano per i carabinieri della locale compagnia che in nottata hanno arrestato 3 persone nel rione «case a mattoni» vicino al parco verde. A finire in manette il 48enne Alessandro Bervicato, il classe ’99 Daniele Masi e un diciassettenne incensurato. I tre avevano da pochi giorni avevano allestito una nuova piazza di spaccio all’interno del condominio con porte blindate e inferriate alle finestre.













