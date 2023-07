Borgo Sant’Antonio Abate: la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 40nne napoletana.

144 Visite

Nel pomeriggio odierno, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno dato esecuzione al provvedimento di ordine per la carcerazione, emesso il 24 luglio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di una 40enne. La predetta, che dovrà espiare la pena di 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione per il reato di rapina aggravata, commesso a Napoli nel 2022, è stata rintracciata in piazza San Francesco di Paola.













