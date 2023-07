Napoli, piazza degli Artisti o piazza del luna park. Proteste e mugugni per il nuovo dispositivo di traffico

176 Visite

” Il nuovo dispositivo di traffico, varato in questi giorni per piazza degli Artisti sta destando notevoli perplessità e proteste, che partono sia dai residenti che dagli automobilisti, costretti a entrare in una sorta di girone infernale intorno all’albero monumentale che resta recintato per garantire la sicurezza. Non solo ma, per attuarlo, sono stati eliminati nella suddetta piazza 18 preziosi stalli per la sosta delle autovetture e 15 per la sosta dei ciclomotori. Il tutto creando ulteriori ingorghi in un’area tra le più trafficate della collina se non dell’intera città “. E’ quanto afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, il quale ha più volte ribadito la propria contrarietà alla creazione di un parcheggio interrato privato da realizzarsi nella suddetta piazza, vicenda salita più volte alla ribalta delle cronache negli ultimi tempi.

” Attualmente – puntualizza Capodanno -, nonostante che siano stati completati da giorni i lavori di rifacimento del manto stradale, non è stata ancora disegnata e installata la nuova segnaletica stradale, che prevede, stando al grafico allegato al dispositivo, la creazione, tra l’altro, di due distinte corsie per le autovetture provenienti da via Tino di Camaino che s’immettono nella piazza. Piazza che oggi appare come una sorta di giostrina girevole del luna park, dove si rischia di continuare a girare in tondo, senza che vi siano indicazioni su quale percorso seguire per uscirne. Inoltre la mancanza delle strisce zebrate pone ogni giorno a rischio i pedoni, a partire dai diversamente abili, che devono attraversare la frequentata piazza, dove tra l’altro sono presenti numerose uffici “.

” Questo nuovo dispositivo – sottolinea Capodanno – sarebbe dovuto servire ad ampliare l’aiuola nella quale si trova l’albero monumentale ma in verità, almeno fino a questo momento, tali lavori, annunciati da mesi, non sono neppure iniziati mentre la fitolacca continua a versare in uno stato di totale abbandono, con numerosi rifiuti abbandonati nei pressi, senza che si proceda almeno a un’attività di pulizia periodica per restituirle un minimo di decoro “.

Al riguardo Capodanno invita l’amministrazione comunale a rivedere il dispositivo di traffico appena varato, ripristinando quello precedente, ampliando il tratto di carreggiata tra l’aiuola dove è collocato l’albero monumentale e la semiaiuola centrale, attraverso l’eliminazione della parte terminale di quest’ultima, più vicina alla fitolacca, ridisegnando tutti gli stalli per la sosta attualmente soppressi. Tanto anche alla luce del dato che già in questi giorni, nonostante la minor mole di traffico, si sono registrati nella zona numerosi intasamenti e ingorghi, e che ovviamente la situazione non potrà che peggiorare a settembre con la ripresa di tutte le attività e con la riapertura delle scuole.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS