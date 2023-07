Turisti napoletani bloccati a Santorini, voli annullati e niente info ai passeggeri

211 Visite

Circa 150 turisti italiani, molti dei quali campani e napoletani, sono rimasti bloccati nell’isola di Santorini senza aereo per il ritorno e senza albergo. Il gruppo, che sarebbe dovuto ripartire venerdì sera alle 22 con un volo Volotea per Capodichino con arrivo alle 23.30, si è visto cancellare la partenza quando avevano già raggiunto l’aeroporto. Inutile provare a contattare il call center della compagnia. Secondo i denuncianti in molti sono rimasti fino alle tre di notte in attesa di notizie invano. Chi ha potuto ha trovato alloggio a spese proprie ma la maggior parte degli sventurati è rimasta in mezzo alla strada.

“Registriamo sempre più spesso comportamenti inaccettabili da parte di alcune compagnie aeree che annullano i voli senza fornire informazioni o alternative ai passeggeri. Penalizzando in particolar modo i giovani e quelli con maggiori difficoltà economiche che non possono permettersi di anticipare spese per trovare una soluzione. Nel caso in questione i passeggeri dovrebbero essere imbarcati questa sera ma, secondo gli ultimi aggiornamenti, anche questo volo risulta essere già in ritardo di un’ora e si teme possa essere nuovamente annullato. Sta diventando prassi comune fregarsene dei disagi arrecati e chiudere irresponsabilmente ogni forma di comunicazione. Era accaduto ad alcuni passeggeri di Wizz Air a Sharm el Sheik e anche a Corfù. Bisogna tutelare i turisti da condizioni di viaggio sempre più precarie e incerte”. Lo ha dichiarato il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli, al quale si sono rivolti alcuni parenti dei passeggeri, che continuerà a seguire la vicenda.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS