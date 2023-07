Uccisa a coltellate dal suo ex fidanzato: Sofia aveva 20 anni

184 Visite

Aveva 20 anni Sofia Castelli, uccisa a coltellate al culmine di una lite all’alba a Cologno Monzese (Milano), in una palazzina in corso Roma 100. Dramma a Milano. Il ragazzo, Zakaria Atqaoui, si è presentato all’alba al comando della Polizia locale e ha confessato l’omicidio. I carabinieri fanno sapere che il giovane, 23 anni, in questo momento si trova in stato di fermo nella caserma di Cologno Monzese. La ex ragazza, ventenne, sarebbe stata uccisa con più fendenti alla gola.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS