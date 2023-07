Marano. Manifesti contro la Consigliera Giaccio, il gruppo DEMOS esprime solidarietà

394 Visite

Il gruppo politico Demos, rappresentato in consiglio comunale di Marano con due consiglieri ovvero Maria Teresa De Biase ed Alessio Marra, esprime piena solidarietà nei confronti della consigliera Teresa Giaccio per gli attacchi ricevuti tramite manifesti abusivi affissi in varie zone della nostra città. La consigliera, nonostante ha spiegato le motivazioni della sua scelta politica in consiglio comunale, continua a ricevere attacchi vigliacchi, vili ed ingiustificati. Quindi condanniamo fermamamente questi gesti offensivi e tra l’altro abusi ed esprimiamo piena vicinanza alla consigliera ed al suo gruppo.













