115 Visite

Furto di autovettura sventato a Villaricca dai carabinieri del nucleo radiomobile di Marano. In tre, uno in auto e due in strada, sono stati sorpresi ad armeggiare accanto a un Renegade in sosta. I militari sono riusciti ad acciuffare uno dei tre banditi, quello in auto; gli altri due, invece, sono riusciti a dileguarsi a piedi. Proseguono le indagini.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS