Partite Iva, bar e negozi: tasse fisse per due anni se si è in regola

A occhio e croce, la nuova misura inserita nella legge delega di riforma del fisco, appena approdata in Senato dopo l’ok alla Camera, appare come un piccolo regalo al settore del turismo e delle Partite Iva. Il concordato biennale pensato dal governo, infatti, avvantaggerà soprattutto quelle piccole imprese che, presumibilmente, possono sperare di avere margini di miglioramento degli introiti nei prossimi due anni. Dunque, esercizi pubblici e settore turistico in primis. In soldoni, se la misura andrà in porto, l’Agenzia delle Entrate incrocerà tutti dati in suo possesso relativi a uno specifico contribuente per arrivare a stimare un ipotetico reddito lordo per i due anni successivi. A questo punto, se l’interessato accetterà il calcolo, pagherà le tasse per 48 mesi su quell’importo e se dovesse guadagnare di più, sull’extra non pagherà nulla. L’Iva verrà applicata con le regole ordinarie. Insomma, una buona scommessa per le attività ben avviate.













