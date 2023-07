Casoria. Elezioni amministrative di primavera, il Pd tesse le alleanze e dice no alla ricandidatura di Raffaele Bene

123 Visite

Elezioni amministrative di primavera, il Pd tesse le alleanze e dice no alla ricandidatura di Raffaele Bene. Il segretario cittadino Oscar Cocozza: “Noi alternativi alla destra”. Nei giorni scorsi si è svolto l’incontro- dibattito del direttivo del Partito Democratico di Casoria, alla presenza del Segretario Provinciale del PD Giuseppe Annunziata, del Presidente Metropolitano del PD Francesco Dinacci e del Responsabile Enti Locali della segreteria provinciale del PD Gaetano Bocchino. In particolare, si è discusso del percorso di radicamento del partito dopo il congresso e delle prospettive future in vista delle elezioni amministrative del 2024. “Siamo preoccupati per le condizioni della città che negli anni ha perso centralità nell’area metropolitana di Napoli e ha raggiunto livelli non soddisfacenti di vivibilità e di qualità della vita per i cittadini”, ha precisato il segretario. “Il progetto politico del Partito Democratico di Casoria parte dalla condivisione di un programma di rilancio e di cambiamento radicale della città che si dovrà concretizzare con la necessaria discontinuità rispetto all’attuale sindaco. “Il PD di Casoria – ha proseguito il segretario Cocozza-, con una rinnovata unità del suo gruppo dirigente, si muoverà con grande apertura nelle prossime settimane per costruire la più ampia interlocuzione con tutte le forze e le soggettività politiche riformiste, ambientaliste, moderate e di sinistra che si richiamano al campo progressista e democratico e condividono la necessità di una svolta amministrativa per Casoria con una nuova coalizione politica e civica, unitaria e alternativa alla destra”. Intanto, però, resta però da sciogliere il nodo Tommaso Casillo che porta con sé un consenso elettorale non indifferente ma che difficilmente lascerà in balia delle onde il sindaco uscente Raffaele Bene.

