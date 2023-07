Marano, determine comunali pubblicati in grave ritardo. De Biase: “Gravissimo ciò che accade, la responsabile della trasparenza deve agire subito”

Determine comunali pubblicate all’albo pretorio con ritardi mostruosi. Pubblichiamo il commento ai nostri articoli di denuncia del caso dell’ex dirigente comunale Luigi De Biase.

“Il problema è vecchio ed è peggiorato durante le gestioni dei commissari, che non hanno mai prestato attenzione a questi aspetti. Chi conosce le dinamiche interne sa pure perché ciò si verifica, in realtà vi sono responsabilità enormi da parte di certi uffici, senza che nessuno interviene. Responsabile della trasparenza, se ci sei batti un colpo, non puoi non intervenire. Oramai certi uffici hanno il completo predominio e si sentono impuniti. Penso che sia proprio arrivato il momento di cambiare le regole del gioco, ricordando che tutti sono utili ma nessuno è indispensabile”.