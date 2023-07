MARANO, CITTADINI DEL CORSO EUROPA ESASPERATI: “OCCUPAZIONE DI SUOLO, SPORCIZIA OVUNQUE”

244 Visite

Gentile direttore,

Siamo un gruppo di cittadini di Marano e vorremmo segnalare l’enorme degrado che attanaglia la nostra citta soprattutto perché non c’è adeguata sorveglianza. Perché i netturbini, non tutti, non spazzano le strade? Perché i commercianti si appropriano del suolo pubblico, come accade ad esempio al Corso Europa e lasciano i loro rifiuti sparsi sui marciapiede? Perché i cittadini con i cani, non tutti, non raccolgono gli escrementi dei loro cani? Perché il verde pubblico e le aiuole non sono curate? Perché molti cittadini non fanno la differenziata e lasciano la loro immondizia dappertutto? Perché non viene rispettato il codice della strada? E così via.

Ci vogliono più controlli a tutti i livelli e sanzioni che aiuterebbero anche le casse del Comune. Tolleranza zero.

Ed in ultimo vorremmo ricordare il problema gravissimo del manto stradale.

Non si può dormire, questa è una città al collasso.

Lettera firmata da 13 residenti del corso.

Gli agenti della municipale, negli ultimi anni, hanno fatto molto sul fronte abusi, sia commerciali che edilizi. C’è una chiara carenza di organico, ma buona volontà da parte di quasi tutti. Speriamo si possa fare di più e meglio in futuro.

