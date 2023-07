Occupano alloggi popolari ad Arzano, tre denunciati

29 Visite

Si erano liberati degli arredi trovati gettandoli in strada, svuotando l’appartamento prima occupato da altre persone già denunciate, per impossessarsene illecitamente: è accaduto ad Arzano, nel Napoletano, dove la Polizia Locale a denunciato tre persone, nel rione 167.

La tecnica utilizzata è sempre la stessa, che prevede anche l’utilizzo dei minori come scudo all’atto dei controlli.

Si è risaliti ai responsabili grazie all’identificazione degli arredi in strada rilevati in occasione di precedenti controlli.

Un uomo e una donna sono stati segnalati per allacci irregolari allacci di consumi elettrici al contatore Enel e sanzionati per abbandono rifiuti in strada che sono stati rimossi a loro spese.

La terza occupazione abusiva l’ha commessa una donna con 5 figli, tra cui tre minori, anche lei denunciata: la signora beneficiava di reddito di cittadinanza, poi sospeso a seguito di una segnalazione.













