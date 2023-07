Truffe agli anziani per 200mila euro, sgominata banda a Caserta

89 Visite

I carabinieri della Compagnia di Caserta hanno sgominato un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di anziani, ritenuta responsabile di oltre 30 episodi ai quali sono stati sottratti complessivamente beni per 200mila euro.

I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10.00 nella Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che ha coordinato l’indagine.

I militari dell’arma hanno eseguito una serie di ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Santa Maria Capua Vetere.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS