Schiaffi violenti alla fidanzata a Posillipo. L’aggressore: “Sono un bravo ragazzo”

Schiaffi violentissimi alla fidanzata, il tutto ripreso in un video che è diventato virale sul web. Accade a Posillipo, quartiere di Napoli: A.L., 36enne della provincia di Napoli, nel video schiaffeggiava violentemente la fidanzata, una 28enne, in via Orazio: dopo che il caso è scoppiato, ora l’aggressore ha scritto una sorta di messaggio, sostenendo di essere «un bravo ragazzo», mentre anche alcuni parenti hanno contattato Borrelli dicendo che essendo un uomo libero può fare ciò che vuole.













