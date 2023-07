MARANO E VILLARICCA, BANDITI SCATENATI: TRE FURTI, UNO ANCHE IN UN NEGOZIO PANIMER

485 Visite

Banditi scatenati nella notte tra Marano e Villaricca. Furto presso il rivenditore Panimer di Villaricca: i banditi hanno divelto la serranda e sono scappati portando con sé, asportandoli dalla cassa automatica, circa 1500 euro in contanti. A Marano due furti in appartamento, sempre di notte, per un bottino di poche centinaia di euro, qualche monile ed elettrodomestici. I fatti in via Marano-Quarto e in via Padreterno. Un altro tentativo, non andato a segno, è stato perpetrato invece in un altro punto della città. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale compagnia.













