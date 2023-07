MARANO, VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI IDRICI: AL VIA I PRIMI LAVORI SOLLECITATI UN ANNO FA DALLA MUNICIPALE. FONDI REGIONALI E STATALI

210 Visite

Sono iniziati nei giorni scorsi, nella zona di San Rocco, i lavori propedeutici all’installazione delle telecamere di controllo degli impianti idrici, spesso destinatari di raid e furti dal sapore più che sospetti. Le videocamere furono richieste un anno fa dal comando della municipale allorché si verificarono casi di furti. I finanziamenti sono di due tipi: regionali e governativi. I lavori sono già in corso presso gli impianti di San Rocco e saranno estesi, secondo il comando vigili, anche a via Marano-Quarto, zona via Corree di sotto e Vallesana.













