Commissione di inchiesta Covid, arriva il sì della Camera

La Camera ha approvato in prima lettura, con i soli voti della maggioranza cui si sono aggiunti quelli del Terzo polo, la proposta di legge per istituire una commissione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid in Italia. L’ex ministro della Salute Roberto Speranza ha bollato la commissione come un «tribunale politico». Sulla stessa linea l’ex premier, attuale leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte, che ha definito la commissione su cui ora dovrà esprimersi il Senato «plotone di esecuzione per me e per Speranza».

La tensione in Aula era palpabile fin dal mattino, quando la maggioranza bocciava uno ad uno tutti gli emendamenti di Pd e M5S volti a far rientrare sotto la lente della commissione anche l’attività delle Regioni, che invece ne risulta sostanzialmente esclusa dal testo che alla fine è stato approvato a Montecitorio. Poco prima dell’inizio del dibattito finale, trasmesso in diretta tv, si è sfiorata la rissa e sono volati insulti tra Fdi e deputati del Pd. «Io vi accuso davanti al popolo italiano: questa commissione è una farsa, non è un atto di coraggio politico ma di vigliaccheria», ha urlato con veemenza il suo j’accuse Giuseppe Conte ai banchi del centrodestra. «Così come è – ha continuato l’ex premier – questa commissione di inchiesta è un plotone di esecuzione politico con due nomi: Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Per fare questo usate la leva di una cosa che poteva essere seria. Ma con me – ha sottolineato Conte – non funziona. Noi a differenza di molti di voi nelle aule dei tribunali ci entriamo a testa alta: ci difendiamo non dai processi ma nei processi. I tribunali hanno archiviato accertando che il mio governo ha operato con il massimo impegno e la massima responsabilità». M5s non ha partecipato al voto finale.