1.365 Visite

I carabinieri di Marano sono intervenuti nel parco “Ciclamino” di Via Unione Sovietica per sedare un rissa che sarebbe scoppiata tra condomini per cause ancora da accertare. Molto probabilmente si tratterebbe di un uomo andato in escandescenza per futili motivi o forse per un colpo di sole. Seguiranno aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS