Marano, inaugurazione biblioteca popolare

A Marano mancano tanti servizi e infrastrutture. Alcune ci sono ma non sono a disposizione della comunità che è costretta a vivere in una città dormitorio che non offre possibilità di crescita e di aggregazione.

È il caso della Biblioteca Comunale chiusa ormai da 10 anni. La mancanza di una biblioteca e degli spazi culturali che essa offre rappresenta una grave limitazione al diritto allo studio e alla crescita per la cittadinanza.

In attesa che la nuova Amministrazione si decida a restituire alla comunità uno spazio culturale, noi Volontari e Volontarie della Casa del Popolo insieme agli Attivisti e Attiviste di Potere al Popolo, ci siamo organizzati per offrire un’alternativa ai Maranesi.

Grazie alle donazioni di sostenitori e attivisti abbiamo costruito un fondo di più di 400 volumi liberamente consultabili. Catalogati e resi disponibili al prestito, questi testi saranno a disposizione della cittadinanza. Abbiamo deciso di dare un segnale forte, sul piano culturale, in un territorio troppo spesso etichettato come fermo e stagnante.

La Biblioteca Popolare non sarà solo un luogo di consultazione, ma anche di discussione, confronto e crescita culturale.

Per inaugurare il nuovo spazio e raccontare la sua storia vi aspettiamo il :

6 Luglio alle ore 18:30 presso la Casa del Popolo sita in Via Napoli (Marano di Napoli)

Interverrà la Scrittrice Napoletana Mariavittoria Picone, che presenterà la sua raccolta di Poesie Novantanove fioriselvatici!

A seguire Aperitivo Popolare di autofinanziamento per aiutarci a sostenere le nostre attività gratuite

