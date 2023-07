MARANO, AL VIA IL PIU’ GRANDE “INCIUCIO” DELLA STORIA POLITICA DELLA CITTA’? SARA’ UN BENE O UN MALE?

286 Visite

Proclamati ieri, con l’ennesima cerimonia al teatro Alfieri. Si va avanti a suon di proclamazioni, cerimonie e di dichiarazioni improntate al “volemose bene”. Un inciucione mai visto in precedenza, che per ora esclude solo pochi, Izzo, Fanelli e De Stefano. Molti degli eletti sono volti noti, altri no, ma molti provengono dai consueti contesti familiari o imprenditoriali. Tutti i protagonisti, naturalmente, saranno giudicati sul campo. Non ci sono pregiudizi, ma un legittimo scetticismo su alcuni protagonisti della vita pubblica. Il grande “inciucio” orchestrato da Morra e dal suo fido Al Sim Luong, signore e sceicco di San Rocco, avrà effetti positivi o negativi? Lo scopriremo nel corso dei mesi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS