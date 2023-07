L’angolo della satira. Marano. Canta Renato Zero. Lui chi è? Sindaco, il ruolo di Simioli, ci spieghi, qual è?…..

174 Visite

Lui chi é? Come mai l’hai portato con te? Il suo ruolo mi spieghi qual é?

Io volevo incontrarti da sola semmai,

mentre lui, lui chi é, lui chi é, già é difficile farlo con te… Mollalo!.

Renato Zero ci viene in soccorso per una domanda che si pongono in tanti. Ma Simioli Eduardo, in arte Al Sim Luong, perché è l’ombra del sindaco e con lui è avvistato ovunque, anche in contesti istituzionali? Ok, l’amicizia, ok il sostegno politico dato alle ultime amministrative, ok il lavoro fatto dietro le quinte e nelle trattive. Ma ora?

Sindaco, il suo ruolo ci spieghi qual è?













