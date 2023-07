La voce del cittadino. Marano, Asl: “Cup chiuso da due giorni per motivi tecnici”. E cosa significa?

208 Visite

Il Cup del distretto sanitario cittadino chiuso da due giorni e per informare la cittadinanza un cartello che spiega poco o niente: “Per motivi tecnici il Cup non funziona, grazie”. Da quanto si apprende, in via ufficiosa, sembrerebbe che il disservizio sia originato dal fatto che due addetti sono in malattia. In tanti si chiedono, però, per quale ragione non si provveda a sostituirli con altro personale, di sesto livello, adeguati a tale ruolo. Aspettiamo una nota di chiarimento dal direttore Girasole.













