MARANO, PRESENTATA IN MUNICIPIO LA GIUNTA MORRA. GIACCIO GRAN CERIMONIERE. IL SINDACO: “FACCIO FATICA A TROVARE RUOLI PER TUTTI, IN TANTI SI SONO PROPOSTI”

Presentata ufficialmente la giunta comunale targata Morra. Più che la presentazione in sé (i nomi degli assessori erano già noti da giorni), ad interessare sono state le parole del sindaco. Morra, rispondendo a una domanda, ha spiegato che “c’è volontà da parte di tanti di contribuire, di dare una mano all’esecutivo”, aggiungendo che il Comune, essendo in dissesto finanziario, non può avere uno staff e che lui sta facendo fatica per dare un ruolo a tutti quelli che si sono proposti. “Ad ogni modo, ha aggiunto, cercheremo di coinvolgere tutti quelli che in qualche modo si sono proposti”, non solo dunque i consiglieri delegati Catuogno e De Magistris. Morra ha, come ampiamente spiegato dal nostro portale, una maggioranza quasi bulgara: ad oggi, eccezion fatta per un paio di consiglieri, tutti sono con lui o in qualche modo si sono proposti per una collaborazione. Presente alla conferenza la consigliera Giaccio (al momento Fdi) e il suo assessore (al momento Fdi) Carmine Carandente.

Nella sala giunta c’erano, oltre agli assessori Russo, Varriale, Bocchetti, Carandente e Polichetti, anche i loro familiari, l’architetto Luigi Vaccaro, l’imprenditore e fedelissimo del sindaco Eduardo Simioli, il geometra Massimo De Marino (già componente della commissione paesaggistica), l’ex presidente del consiglio comunale Vincenzo Marra, i consiglieri Catuogno, Lepre, Battilomo, Di Marino, De Magistris, il consigliere regionale Pasquale Di Fenza.

Il sindaco, sulla questione degli assessorati non ancora assegnati, ha spiegato che se ne parlerà tra qualche tempo. “Stiamo facendo una valutazione per capire se occorrono figure tecniche o figure politiche”. Fonti ben documentato fanno riferimento alla possibilità che il ruolo di vicesindaco, da settembre, venga assegnato a Luigi Carandente, patron della lista Demos.

Ecco i nomi e le deleghe complete:

Dott.ssa Tina Russo Bilancio, Tributi, Pubblicità e pubbliche affissioni, Personale, Affari Generali

Arch. Gennaro Polichetti Urbanistica, PUC, SUAP

Avv. Paolo Varriale Ambiente, Igiene Urbana, Viabilità, Polizia Municipale, Sicurezza, Protezione Civile Sig. Carmine Carandente Periferie, Fiere e mercati Avv. Carmen Bocchetti Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Attività Produttive, Imprenditoria Giovanile. Restano al sindaco sindaco Matteo Morra le deleghe LL.PP. Manutenzioni, Patrimonio e Beni Confiscati, Parchi cittadini e Cura del Verde pubblico, Cimitero, Contenzioso e Avvocatura, Fondi sovracomunali, Spettacoli ed eventi, Comunicazione istituzionale, Innovazione tecnologica, Informatizzazione, Cultura, Sport, Tutela animali, Politiche Giovanili, Sanità, Politiche sociali, Associazionismo e Volontariato.













