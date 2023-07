Centro Democratico entra in giunta a Marano, Di Fenza e Varriale: “Soddisfatti, ora subito a lavoro per migliorare la città”

165 Visite

È stata presentata ufficialmente questa mattina la giunta del comune di Marano di Napoli. Il Centro democratico, rappresentato in consiglio comunale dai Consiglieri Teresa Aria e Vincenzo Battilomo, entra nella squadra di governo. La nomina è stata assegnata all’Avvocato Carmen Bocchetti alla quale il Sindaco Matteo Morra le ha conferito deleghe in materia di Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Attività Produttive, Imprenditoria Giovanile.

“Finalmente il Comune di Marano ha un’amministrazione comunale pienamente operativa. Oggi con l’ufficializzazione della Giunta siamo pronti per governare questa città nel migliore dei modi. Il Centro Democratico sarà rappresentato da una donna di alto spessore politico, professionale e umano che saprà ricoprire al meglio il ruolo conferito. Siamo certi che anche gli altri professionisti individuati dal Sindaco daranno un grandissimo contributo alla causa nelle loro rispettive materie. Continua il lavoro del Centro Democratico che si struttura sempre di più sui territori grazie ad un lavoro meticoloso e incentrato sulla promozione dei valori liberaldemocratici. Auguriamo buon lavoro alla giunta e al consiglio comunale.” – È quanto dichiarano Vincenzo Varriale, commissario regionale di Centro Democratico e Pasquale Di Fenza, capogruppo in regione di centro democratico in consiglio regionale.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti