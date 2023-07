324 Visite

Casoria – Furto in un supermercato: ladro bloccato e arrestato dagli uomini dell’ufficio scorte della Questura di Napoli. Nella giornata di ieri l’altro, intorno alle 9 del mattino, in via Nazionale delle Puglie a Casoria, una pattuglia della polizia di stato del nucleo scorte della questura di Napoli, composta dal vice sovrintendente R.A. e dall’ assistente F.G., traevano in arresto un cittadino di origine bulgara che poco prima aveva sottratto alcune bottiglie di costoso liquore all’ interno di un supermercato adiacente l’istituto di credito BNL. Una volta occultata la merce, il ladro riusciva ad eludere le casse ed i controlli guadagnando l’esterno. Nei pressi del parcheggio antistante il centro commerciale, il ladro veniva notato da un collaboratore del negozio, il quale lo invitava a fermarsi e a consegnare la merce trafugata. Ma il malfattore una volta scoperto, per guadagnarsi nuovamente la fuga, estraeva un temperino avventandosi sull’uomo e cercando di colpirlo. Tale azione, però, veniva subito resa vana e neutralizzata dagli agenti che, avendo assistito al fatto, disarmavano il delinquente mettendolo in sicurezza con non poche difficoltà. Sul posto, allertata, giungeva un’altra auto del commissariato di Afragola che prestava ausilio ai due poliziotti. Il cittadino extracomunitario ammanettato veniva condotto negli uffici del commissariato per gli atti dovuti e, successivamente accompagnato nella locale casa circondariale così come disposto dal A.G..

