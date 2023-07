Cibi e bevande vietate nei lidi, Di Fenza: “Pratica inaccettabile, pronti con le diffide”

229 Visite

“Trovo inaccettabile quello che sta accadendo in queste ore sulle spiagge di Varcaturo, Licola e Castel Volturno. Ancora una volta, per l’ennesima stagione estiva, ci troviamo al cospetto di gestori che in barba al codice civile vietano l’ingresso di cibi e bevande sui lidi per imporre l’acquisto dei loro prodotti. Questi obblighi sono insopportabili. Siamo o non siamo un paese democratico dove c’è ancora la libertà di scegliere? Addirittura ai danni di alcuni bagnanti sono state effettuate perquisizioni nelle borse frigo, all’ingresso degli stabilimenti. Alcuni lidi si permettono persino di selezionare i clienti. Tutto questo è paradossale. Le spiagge sono beni del demanio e come tali non possono essere sfruttate per salassare chi vorrebbe trascorrere una giornata di relax con la propria famiglia. Porterò la problematica all’attenzione della Commissione “demanio e patrimonio” di cui faccio parte per individuare una linea di condotta unitaria da far rispettare ai gestori dei lidi e se del caso far partire anche delle diffide. In un periodo in cui l’inflazione raggiunge percentuali spaventose e il caro vita dimezza la capacità d’acquisto delle famiglie, le istituzioni devono reprimere ogni fenomeno di speculazione. Vigileremo attentamente su quanto sta accadendo. È quanto ha dichiarato in una nota il Consigliere Regionale di Centro Democratico Pasquale Di Fenza.













