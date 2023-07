Napoli, esordio in campionato a Frosinone

70 Visite

Il Napoli campione d’Italia affronta il Frosinone nella prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 . Lo ha lo ha stabilito il sorteggio del calendario in programma oggi. La Juve debutta in trasferta contro l’Udinese, il Milan fa visita al Bologna. Questa la prima giornata, in programma il 20 agosto: Bologna-Milan; Empoli-Verona; Frosinone-Napoli; Genoa-Fiorentina; Inter-Monza; Lecce-Lazio; Roma-Salernitana; Sassuolo-Atalanta; Torino-Cagliari; Udinese-Juventus. Seconda in casa con il Sassuolo per gli azzurri di Garcia.













