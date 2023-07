Napoli piange la morte di Marcello Colasurdo, ultimo re della tammurriata

83 Visite

Non ce l’ha fatta, il re della tammurriata non c’è più. Marcello Colasurdo se n’è andato a 68 anni, sfiancato nel fisico dalla malattia. Ha lottato come il leone che era, finalmente assistito anche dalle istituzioni, oltre che dagli amici di sempre, anzi dai «compagni».

Era afflitto da un grave diabete, retinopiatia diabetica, gli avevano amputato la gamba destra fino al ginocchio, la vista lo aveva abbandonato dopo una caduta in casa ed un trauma cranico. Ma aveva tenuto duro, aveva ritrovato una quotidianità degna di questo nome, poi le sue condizioni si erano aggravate, gli era stata amputata anche la gamba sinistra, era entrato in coma e… ieri notte, al Cardarelli, il suo cuore non ha retto più.













