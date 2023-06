Marano, si fingono clienti e rubano alcuni gioielli: carabinieri sulle tracce di due ladri

247 Visite

I carabinieri della compagnia di Marano sono sulle tracce di due ladri che pochi giorni fa, fingendosi clienti interessati ad alcuni materiali e agendo di destrezza, si sono impossessati di alcuni prodotti di gioielleria, per un valore di alcune centinaia di euro, all’interno di un notissimo esercizio del territorio. Il furto è stato denunciato ai militari di via Nuvoletta. I filmati registrati dalle telecamere interne alla gioielleria sono state già vagliate dagli inquirenti. L’identificazione dei malviventi è in corso d’opera.













