Giugliano. L’ultimo colpo al clan Mallardo: le indagini che coinvolgono anche politici e funzionari comunali. Nelle carte il ruolo dell’ex sindaco Poziello e di un dirigente dell’Ufficio Tecnico

E’ un duro colpo quello inferto dalla magistratura partenopea nei confronti del Clan Mallardo di Giugliano. La Dda di Napoli ha eseguito, lo scorso 13 giugno, un’ordinanza di custodia cautelare – emessa dall’ufficio G.I.P. del Tribunale di Napoli – a carico di 27 soggetti gravemente indiziati secondo gli inquirenti, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione e tentata estorsione aggravate dalle modalità mafiose.

Nel registro degli indagati è finito anche l’ex sindaco di Giugliano Antonio Poziello che, secondo gli inquirenti, avrebbe intrattenuto nel corso della sua attività di amministratore pubblico rapporti diretti con gli imprenditori VITIELLO Luigi e Vitiello Raffaele, entrambi legati al clan “Mallardo” e indagati. Luigi Vitiello, finito ai domiciliari, è a capo di società di recente interdette per mafia dalla prefettura. Fatti avvenuti prima dell’emissione della misura cautelare. Vitiello Luigi fu anche vittima di un’estorsione, anni prima, nel comune di Marano. Per quella vicenda sono stati condannati capi e affiliati del clan Orlando.

Secondo gli inquirenti sarebbe stato determinante il ruolo giocato da Poziello nel rilascio delle concessione edilizie in favore dei predetti imprenditori. Gli stessi sarebbero stati in grado di esercitare influenza anche sugli amministratori comunali di Giugliano. In particolare, negli atti delle indagini, si evince che VITIELLO Raffaele si era impegnato attivamente per fare nominare alla carica di sindaco, POZIELLO Antonio. VITIELLO Raffaele e Luigi sarebbero intervenuti concretamente su alcuni amministratori comunali per garantire la maggioranza all’ex sindaco quando questa vacillava a causa di dissidi interni ai gruppi consiliari in contrasto con il primo cittadino.

Profetico fu un articolo scritto 4 anni orsono dal direttore di Terranostra News Ferdinando Bocchetti nel quale si paventavano possibili ingerenze esterne all’amministrazione comunale che in quel periodo avrebbero agito per evitare la sfiducia al sindaco.

Qui l’articolo.

Il sostegno fornito dai VITIELLO veniva ricambiato dall’ex sindaco Poziello, attuale consigliere, il quale, sempre secondo gli investigatori della Procura, si sarebbe impegnato attivamente a favore di VITIELLO Raffaele per il rilascio di una concessione edilizia per l’abbattimento e la ricostruzione di una masseria e per la redazione del nuovo regolamento edilizio del Comune di Giugliano. Regolamento al quale il VITIELLO era interessato per realizzare una grossa speculazione edilizia. La concessione edilizia fu poi rilasciata il 12 luglio 2019 mentre il RUEC non fu emesso.

La concessione per la masseria di via Grotta dell’Olmo.

In particolare, da una serie di intercettazioni emergeva che VITIELLO Raffaele si stava interessando, insieme al suo tecnico di fiducia, nonché amministratore di una società IMMOBILIARE, per il rilascio di una concessione edilizia per l’abbattimento e la ricostruzione di una vecchia “masseria”. Le intercettazione hanno consentito agli inquirenti di identificare l’immobile oggetto delle conversazioni in quello ubicato in Giugliano alla via Grotta dell’Olmo 231. Tramite il sito del comune di Giugliano in Campania si constatava che in data 03.10.2018 la società del tecnico di fiducia di VITIELLO Raffaele presentava al comune di Giugliano istanza di permesso a costruire per demolizione e ricostruzione dell’immobile di Via Grotta dell’Olmo. Il progetto presentato prevedeva la costruzione di 48 appartamenti, SO box auto coperti e 21 posti auto scoperti.

LE PRESSIONI SUL SINDACO DEL VITIELLO Raffaele

In data 23.11.2018 veniva intercettata una conversazione ambientale all’interno dell’auto dì VITIELLO Raffaele nel corso della quale questi chiedeva in maniera esplicita al sindaco POZIELLO di intervenire per accelerare l’iter per il rilascio del permesso a costruire in quanto il dirigente dell’Ufficio Tecnico, Filippo FRIPPA (indagato), tardava ad inviare una richiesta di integrazione necessaria per portare a compimento la pratica.

“VITIELLO Raffaele: ANTO’! Quella licenza edilizia là che si doveva presentare, “Facciamo presto, facciamo presto!”. Noi abbiano presentalo una concessione edilizia per quella masseria!

POZIELLO ANTONIO: “Non ci sono problemi!

VITIELLO Raffaele: e quello ancora deve mandare la lettera di integrazione! Ancora se la deve guardare! Anto, tu mi devi fare una gentilezza! IO TE LO DICO COME UN FRATELLO! IO HO I SOLDI (GIÀ-NDR) CACCIATI!”.

Il VITIELLO si lamentava del fatto che il giorno prima il suo tecnico di fiducia non era stato ricevuto dal dirigente FRIPPA, circostanza confermata dallo stesso tecnico il quale ad un certo punto saliva in auto:

“POZIELLO ANTONIO: Ma cosa è successo con FILIPPO l’altro giorno?

VITIELLO RAFFAELE: Ieri

TECNICO DI VITIELLO: “No, niente. sono giorni che vado e non riesco a parlare con lui … c’è sempre una gran fila … mercoledì ho atteso, abbiamo atteso dalle nove all’una … “.

A tanto il VITIELLO diceva al POZIELLO che quando il TECNICO si recava al comune era come se andasse lui stesso: “Quando viene P.O. è come se venissi io!”.

Quindi il P.O. spiegava al sindaco di aver istruito nel mese di Ottobre unitamente al FRIPPA la pratica per la concessione edilizia. Quest’ultimo, nell’occasione, aveva annotato su un foglio di carta i documenti che dovevano essere integrati per il rilascio della licenza edilizia, ma da allora non aveva dato seguito ad alcuna richiesta formale per il perfezionamento della pratica:

“… omissis … Da quel 30 ottobre ad oggi, questa mail non è mai arrivata. Sollecitato più volte, perché io senza questa risposta del Comune non posso integrare quello che lui mi chiede per poter andare poi ai conteggi”.

Il sindaco, dopo aver evidenziato i gravosi impegni che in quel momento oberavano il dirigente comunale, incaricava P.O. di redigere, in nome e per conto del citato dirigente, la lettera con la richiesta di integrazione e di consegnargliela su una “pennetta USB”:

POZIELLO Antonio: “Ma tu ce l’hai già scritta questa lettera?

P.O.: “No io no.”

POZIELLO Antonio: “No, La tieni già scritta una lettera di questa e ci scrivi quello che deve fare?”

P.O.: E come no!

POZIELLO Antonio: “Mettimela sopra ad una penna e dalla a me domani.

P.O. E faccio così!” rassicurando che in tal modo avrebbero velocizzato la pratica: “Portamelo già fatto. gliela do io lunedì e facciamo prima”.

L’ALLACCIO ALLA RETE IDRICA IN FAVORE DI UN MALLARDO

Nella medesima conversazione, VITIELLO Raffaele invitava il sindaco anche a fare “un piacere” a G.MALLARDO da lui indicato come “una potenza”. In particolare, il VITIELLO diceva al POZIELLO che avrebbe dovuto far ottenere a MALLARDO Gerardo un allaccio al servizio idrico senza però precisare in relazione a quale immobile, nè tantomeno perché fosse necessario l’intervento del sindaco il quale in ogni caso si rendeva disponibile a fare tale piacere:

VITIELLO Raffaele: “ G. MALLARDO è una potenza … E gli dobbiamo (fare qualche piacere!).

POZIELLO Antonio: E che deve avere?

VITIELLO Raffaele: Non lo so, ma qualche stronzata”

POZIELLO Antonio: E che deve avere?

VITIELLO Raffaele: Gli dobbiamo attaccare l’acqua da qualche parte. Non so dove…dobbiamo fare qualche … Devi incaricare qualcuno e dire: “Fagli sto piacere a questo, punto”

POZIELLO Antonio: Mi devi dire che si deve fare! “.

Gli indagati, naturalmente, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva. Per l’ex sindaco, il pm inquirente aveva richiesto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Richiesta non accolta dal gip. E ora il Comune di Giugliano è a rischio? La prefettura potrebbe inviare una commissione d’accesso agli atti? Vedremo.













