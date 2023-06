+Europa Marano, eletto il coordinatore del gruppo: è Italo Montella

Il 28 giugno 2023 segna una data di grande importanza per la politica locale di Marano di Napoli, con la nascita del nuovo gruppo “+Europa Marano di Napoli”. Durante un incontro emozionante e partecipato, è stato eletto, in Via Svizzera N.27 il coordinatore del gruppo, il signor Italo Montella, che guiderà il movimento con entusiasmo e determinazione. L’evento ha visto la presenza di distinte personalità politiche, dimostrando l’ampio sostegno e l’interesse per questa nuova formazione. Tra i partecipanti, abbiamo avuto il piacere di accogliere il neo eletto consigliere Ing. Mario De Magistris, il Consigliere Regionale Luigi Cirillo e il vicesegretario nazionale di +Europa, Piercamillo Falasca. La loro presenza ha confermato l’importanza e la fiducia che il gruppo “+Europa Marano di Napoli” ha suscitato sin dall’inizio. Siamo inoltre onorati di annunciare che il Sindaco Matteo Morra ha gentilmente accettato l’invito a partecipare all’evento di lancio del gruppo. La sua presenza è un segno tangibile dell’attenzione che l’amministrazione comunale pone sull’evoluzione politica e sulle iniziative che mirano a promuovere il benessere e lo sviluppo della comunità di Marano di Napoli. Il gruppo “+Europa Marano di Napoli” si impegna a promuovere valori come l’inclusione, la solidarietà, la sostenibilità e l’apertura al dialogo, al fine di contribuire al progresso del nostro territorio e garantire una gestione oculata ed efficiente delle risorse locali. Siamo fiduciosi che il gruppo “+Europa Marano di Napoli” rappresenterà una voce autorevole e un punto di riferimento per tutti coloro che condividono l’obiettivo di costruire una comunità inclusiva, innovativa e orientata al futuro.

