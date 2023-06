NAPOLI, PROSEGUE LA RACCOLTA FIRME DI FRATELLI D’ITALIA CONTRO L’UTERO IN AFFITTO

43 Visite

Prosegue a Napoli la raccolta firme a sostegno della proposta di legge per rendere la maternità surrogata reato universale, e quindi perseguibile penalmente in Italia anche se commesso all’Estero, organizzata dal Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia di Napoli con i circoli territoriali del partito.

Domani, 29 giugno 2023, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 in piazza degli Artisti, angolo Chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini, e dopodomani 30 giugno 2023, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 in via dei Campi Flegrei 9/1 a Bagnoli, saranno allestiti i Gazebo presso i quali sarà possibile sottoscrivere la petizione a sostegno della proposta di legge.

Con il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Napoli Sergio Rastrelli, saranno presenti dirigenti e militanti del partito di Giorgia Meloni













