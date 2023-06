181 Visite

Due nuove interdittive emanate dalla prefettura di Napoli. Lo stop è arrivato per le aziende V.Pesca srl con sede legale a Volla e per la V.B. Pesca con sede legale a Napoli. Le interdittive antimafia sono provvedimenti amministrativi, di natura preventiva, che possono essere impugnate in sede di giustizia amministrativa.













