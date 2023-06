Marano, pulizia via Che Guevara: ristabiliamo la verità. L’iniziativa fu richiesta dall’Arma dei carabinieri prima della proclamazione di Morra

182 Visite

Marano, pulizia in via Che Guevara. Ristabiliamo alcuni punti. La pulizia dell’area, al centro di una enorme querelle politica negli anni scorsi, per un progetto edilizio-sportivo mai realizzato, è stata sollecitata con forza dai carabinieri della locale compagnia, in data 7 giugno, poco prima della proclamazione del sindaco Matteo Morra (che fu proclamato nel pomeriggio di quel giorno) e in precedenza da questo giornale.

Morra ieri, attraverso la sua pagina Facebook, aveva fatto intendere che si trattava di iniziativa della nuova amministrazione. La verità è che l’intervento era stato già sollecitato da tempo ed era già da tempo programmato dagli uffici comunali. Iniziamo male, le notizie devono essere date in modo corretto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS